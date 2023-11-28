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Жильё в Paistrio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Pukiai, Литва
Дом с Furnace heating
Pukiai, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
€18,600
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Capital
Языки общения: English
Дом с газовым отоплением в Seskai, Литва
Дом с газовым отоплением
Seskai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
АНАЛОГИ НЕ ИМЕЮТ ТЕЛА В МЕСТЕ ОСТАНОВКИ С НЕЙЛЬНОЙ КОНФИДЕНЦИЕЙ 2 ХА ТВЕНКИН!!! ВОЗМОЖНОСТЬ …
€720,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Paistrio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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