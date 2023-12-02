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Земельные участки в Pagiriai Eldership, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Baltoji Voke, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Baltoji Voke, Литва
ЭКСКЛЮЗИВ НА МЕСТЕ, СО 150 М. „VOCIETY“ UPIA CHRANT, VILLION R. ПАГИРС СЕН. БЕЛЫЕ ШНУРКИ К. …
€150,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Didieji Lygainiai, Литва
Земельные участки
Didieji Lygainiai, Литва
НА БОЛЬШИХ УРОВНЯХ ИЗМЕНЕНИЯ G. СЕЛТОВЫЙ РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адрес:…
€12,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Vaira, Литва
Земельные участки
Vaira, Литва
ХОРОШИЙ 10.61 РАЗДЕЛ МИПРИОНАЛЬНЫЙ К., УЖАСНЫЙ РАЙ. ● Хороший асфальтированный доступ; ● ра…
€16,000
в месяц
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Земельные участки в Gojus, Литва
Земельные участки
Gojus, Литва
€23,000
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Земельные участки в Gojus, Литва
Земельные участки
Gojus, Литва
€157,550
в месяц
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Capital
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