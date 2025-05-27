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Дома с гаражом в Pagiriai Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Pagiriai, Литва
Дом
Pagiriai, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Комфортабельность, Эстетическая Окружающая Среда, Хорошая ИНФРАСТРУКТУРА, Естественная И Сме…
$215,401
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Capital
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Параметры недвижимости в Pagiriai Eldership, Литва

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