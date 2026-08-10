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Дома в Pagiriai Eldership, Литва

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4 объекта найдено
Дом в Melekonys, Литва
Дом
Melekonys, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Энергоэффективный дом с геотермой, сауной и 2 гаражами Ищете дом, который был бы теплым, эк…
$335,039
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом с отдельным гаражом площадью 34 кв.м. М. Это современный и качественный мебл…
$329,131
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Одноэтажный дом с отдельным гаражом площадью 34 кв.м. М. Это современный и качественный мебл…
$329,131
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Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Дом в Vaidotai, Литва
Дом
Vaidotai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Подвергнутый через + класс один холст, покрытый в дороге, VILNIUS AREA! Уютные и современны…
$306,576
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Параметры недвижимости в Pagiriai Eldership, Литва

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