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Жильё в Pagiriai Eldership, Литва

дома
7
7 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Melekonys, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Melekonys, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
€318,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Дом в Baltoji Voke, Литва
Дом
Baltoji Voke, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€104,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Uzubrastis, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Uzubrastis, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Современное, качество, функциональное выщелачивание, энергоэффективность A++, 110 кв.м для п…
€229,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Uzubrastis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Uzubrastis, Литва
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Современное, качественное, функциональное выщелачивание для продажи, A++ энергоэффективность…
€169,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Uzubrastis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Uzubrastis, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
В красивой деревне Тракай Воке, недалеко от усадьбы Тракай Воке, продается 191 кв. индивидуа…
€230,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Baltoji Voke, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Baltoji Voke, Литва
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, СОЗДАННОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ИНТЕНДЕНТНЫМ БИЗНЕСОМ С 17.63 РАЗДЕЛОМ ЗЕМ…
€275,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Baltoji Voke, Литва
Дом с Furnace heating
Baltoji Voke, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
60 KV.M ДОМ С 15 A - В ЦЕЛЕ ЛИЧНЫХ ВОЛОК, В ВЫСОКИХ ПАНЕРАХ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕИМУ…
€36,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Pagiriai Eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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