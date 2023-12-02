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Дома в Пагегское самоуправление, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Lumpenai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Lumpenai, Литва
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
ДОМ НАГРУЗЕН К., Я БУДУ НЕКОТОРЫМ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - дом - один этаж с чердаком; - тип до…
€40,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Пагегское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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