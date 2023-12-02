Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Пагегское самоуправление

Коммерческая недвижимость в Пагегское самоуправление, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая в Панямуне, Литва
Коммерческая
Панямуне, Литва
Площадь 334 м²
Этаж 1
€22,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Коммерческая с Furnace heating в Bardenai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Bardenai, Литва
Площадь 166 м²
Этаж 1
BARDINES K., СВОЙСТВА R. НЕДЕЛЯ, ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ПАТАЛ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - земельный …
€11,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти