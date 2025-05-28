Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Paceriaukstes seniunija
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Paceriaukstes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Smilgiai, Литва
Дом
Smilgiai, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продажа жилого дома с настоящими небоскребами и фарма-строительством PARKO G. 18, SMILLS K.,…
$15,956
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Paceriaukstes seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти