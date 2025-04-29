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Жильё в Paceriaukstes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Pakarkliai, Литва
Дом
Pakarkliai, Литва
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
House for sale in Biržai district In the village of Pakakliai. House brick, 1965 constructio…
$18,879
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Paceriaukstes seniunija, Литва

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