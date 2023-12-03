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Жильё в Pabirzes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Pabirze, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Pabirze, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
ЧАСТЬ ДОМА С ПОТЕРЯННОЙ ЗЕМЛЕЙ, ПАБИРСКОЙ РИМОЙ, ПТИЦЕЙ РАДЖ. ФОНАР ГЛАВНОЙ ДОРОГИ ПТИЦЕ. ВО…
€10,800
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Pabirzes seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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