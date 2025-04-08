Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Pabirze
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Pabirze, Литва

1 объект найдено
Дом в Dirvoniskis, Литва
Дом
Dirvoniskis, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
RESIDENTIAL HOUSE FOR SALE IN PABIRŽĖ TOWN. 254.23 SQ. M. AREA, 2 FLOORS, WITH OUTBUILDINGS …
$73,920
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов