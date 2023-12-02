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Земельные участки в Paberzes seniunija, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Rudupiai, Литва
Земельные участки
Rudupiai, Литва
Участок 489,30 акров земли продается недалеко от Вильнюса. Хорошая связь с городом ( гравийн…
€22,500
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Anavilis, Литва
Земельные участки
Anavilis, Литва
Участок на продажу в Вильнюсском районе, Banger old. 6,5 га В живописном и красивом район…
€30,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Sepeciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Sepeciai, Литва
Продается два бытовых участка, Blackberry. Непреднамеренный сен., Вильнюсский район. Гладкие…
€15,900
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Jokubonys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Jokubonys, Литва
A array of 17,8084 ha of land is sold in a beautiful location, suitable for homestead (-oms)…
€49,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Rataliskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Rataliskes, Литва
€7,500
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Spreiniai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Spreiniai, Литва
Участок площадью 3,7 га, подходящий для продажи для строительства фермерской усадьбы. 2,5 км…
€12,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Zekiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Zekiskes, Литва
€8,500
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Paberze, Литва
Земельные участки
Paberze, Литва
FOR SALE 7.91 ha LAND FARM PURPOSE BALTLE VS., SEN., WOOL RAJ. A promising place for the con…
€35,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки в Rudupiai, Литва
Земельные участки
Rudupiai, Литва
ПРОДАЕТСЯ 3,8 га ЗЕМЛИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДОЛЖЕНИЯ СУЩЕСТВЕННОЙ КАЛЬКУЛЯРНОЙ VS., ПОВЕРХНОСТЬ СТ…
€14,000
в месяц
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Vibrantiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Vibrantiskes, Литва
€40,000
в месяц
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Capital
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