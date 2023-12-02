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Дома в Paberzes seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с интернетом, с Furnace heating в Глитишкес, Литва
Дом с интернетом, с Furnace heating
Глитишкес, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Продается уютный дом в окружении природы с большим участком 13305 га на озере Мусия! Дом рас…
€145,000
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Paberzes seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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