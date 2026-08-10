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Коммерческая недвижимость в Paberzes seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 388 м² в Jokubonys, Литва
Коммерческое помещение 2 388 м²
Jokubonys, Литва
Площадь 2 388 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТОРОЖИ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО В ПРАВИТЕЛЬНОМ ЛИЦАЦИИ; Сепаратное строите…
$683,814
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