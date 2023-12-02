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Коммерческая недвижимость в Paberzes seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating, с Total security of the building в Jokubonys, Литва
Коммерческая с Furnace heating, с Total security of the building
Jokubonys, Литва
Площадь 2 388 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В МЕСТЕ САНДАРТИНГА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАТАЛЬПОСАЛЬ В МЕСТЕ; DU ОТДЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, …
€700,000
в месяц
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