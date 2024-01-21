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Квартиры в Paberzes seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Anavilis, Литва
Квартира 2 комнаты
Anavilis, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/2
€38,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Paberzes seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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