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Жилье в Paberzes seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Sidabriai, Литва
Дом
Sidabriai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продано 78 Знаний. ______________ Принципы: • Дом продается полностью оборудованным (есть во…
$69,757
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Capital
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Параметры недвижимости в Paberzes seniunija, Литва

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