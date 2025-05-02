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Коммерческая недвижимость в Pabaisko seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 440 м² в Antakalnis, Литва
Коммерческое помещение 440 м²
Antakalnis, Литва
Площадь 440 м²
Этаж 1
Здание бывшей сельской школы продается со складом и участком общественного пользования площа…
$33,167
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Capital
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Коммерческое помещение 594 м² в Varine, Литва
Коммерческое помещение 594 м²
Varine, Литва
Площадь 594 м²
Этаж 1
ATTENTION INVESTIGATIONS! SELLING MODERN, OPEN TO EUROPEAN STANDARDS FOR RULES OF RULES OF T…
$1,63 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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