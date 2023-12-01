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Жильё в Pabaisko seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Pabaiskas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Pabaiskas, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАДЖОН, СОВЕТ ГОРОДА, ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛЯ СОДИ С 15-Й СКЛИПУ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адр…
€19,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Pabaisko seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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