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Дома с бассейном в Обяляйском старостве, Литва

1 объект найдено
Дом в Обяляй, Литва
Дом
Обяляй, Литва
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Очень хорошо меблированный дом с хорошей мебелью и бытовой техникой. Дом полностью оборудова…
$107,204
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Параметры недвижимости в Обяляйском старостве, Литва

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