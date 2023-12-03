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Жильё в Noriunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Noriunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Noriunai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
ВЫСОКИЙ ДОМ ЖИВОТНЫЙ ДОМ НОЧЬЮ Г., НОРГАЛ. ДОМ В СОБСТВЕННОСТИ ЖИВОЕ МЕСТО – КОРОБКА ЭКОЛОГИ…
€44,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Noriunu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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