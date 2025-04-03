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Дома с гаражом в Norageliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Norageliai, Литва
Дом
Norageliai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
A spacious two -storey dwelling house near the largest and most famous lake in Southern Lith…
$47,104
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Параметры недвижимости в Norageliu seniunija, Литва

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов