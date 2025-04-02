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Дома в Neveroniu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом в Неверонис, Литва
Дом
Неверонис, Литва
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
$325,974
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Дом в Неверонис, Литва
Дом
Неверонис, Литва
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Просторный 2-этажный дом с 15-дюймовым участком в Неверонисе - возможность установить дом со…
$135,943
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Параметры недвижимости в Neveroniu seniunija, Литва

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