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Коммерческая недвижимость в Neveroniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 243 м² в Неверонис, Литва
Коммерческое помещение 1 243 м²
Неверонис, Литва
Площадь 1 243 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ РЕНТАБЕЛЬНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС С КОНДИТЕРСКИМ ЦЕХОМ, ОБОРУДОВАНИЕМ, АВТОПАРКОВКО…
$517,424
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов