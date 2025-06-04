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Квартиры в Neveroniu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Неверонис, Литва
Квартира 2 комнаты
Неверонис, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Двухкомнатная квартира в Neversonse Преимущества: • Военный дом • Первый этаж • Большие ком…
$65,627
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Квартира 2 комнаты в Неверонис, Литва
Квартира 2 комнаты
Неверонис, Литва
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Уютный дом с террасой и частным двором - оазис мира недалеко от города. Ищете дом, где кажд…
$165,255
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Neveroniu seniunija, Литва

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