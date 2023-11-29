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Земельные участки в Нерингский район, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Неринга, Литва
Земельные участки
Неринга, Литва
БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ. Литва, Клайпедский район, деревня Свансле ( бывший…
€56,000
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Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių
Земельные участки в Неринга, Литва
Земельные участки
Неринга, Литва
€179,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Memelhaus
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Lietuvių
Realting.com
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