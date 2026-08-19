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Дома в Нерингском районе, Литва

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2 объекта найдено
Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
На одном из самых высоких поворотов цвета - ПРЕИМЕНАРНЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОДАВАЕМЫЕ СТОИТЕЛЬ…
$1,80 млн
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Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К ИНДИВИДУАЛЯМ В МОНТЕНЕГРО • Дом подходит для самостоятельной устано…
$560,604
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
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Параметры недвижимости в Нерингском районе, Литва

Недорогая
Элитная
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