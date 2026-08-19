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Жилье в Нерингском районе, Литва

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Неринга
18
18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Уменьшенная цена! 189 000 EUR - > 179 000 EUR. ГЛАСС-МОДЕРНУС-АППАРАТУС НА МАРИТИМ-КАРРИ! =…
$208,334
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Квартира 3 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 3
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
Уменьшенная цена! 229 000 EUR - > 209 000 EUR. ГЛАСС-МОДЕРНУС-АППАРАТУС НА МАРИТИМ-КАРРИ! =…
$243,250
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Квартира 3 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
ПОСТАНОВЛЕННЫЙ АППАРАТУС НОВЫЙ НИДА 354 ПРОЕКТ Просторная квартира площадью 54,97 кв. м с дв…
$427,783
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Квартира 3 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/3
ПОСТАНОВЛЕННЫЙ АППАРАТУС НОВЫЙ НИДА 354 ПРОЕКТ Дополнительная просторная квартира площадью …
$428,713
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Квартира 1 комната в Неринга, Литва
Квартира 1 комната
Неринга, Литва
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
NIDOS BANGA - APPARATUS ON THE CARRIAGE OF THE CRUSTACEANS! В интерьере всех пространств пр…
$165,895
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Квартира 5 комнат в Неринга, Литва
Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Спрэды были микриями в доме и в неблагополучных городах. Квартира идеально подходит для инве…
$608,400
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
В различной энергетике, но из 2-х кабарей во вторых головах Индии Уютная квартира площадью 6…
$311,853
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Квартира 5 комнат в Неринга, Литва
Квартира 5 комнат
Неринга, Литва
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Этаж 2/3
В Нидерландах уникальный 5-кабрамный аппарат отправляется в культурную гиду. Неринга подлинн…
$577,226
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Квартира 1 комната в Неринга, Литва
Квартира 1 комната
Неринга, Литва
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
Важно! Отправленный разносторонний аппарат с Терасой ПРЕЛИМЕНАРНОЙ на карету участников. Низ…
$330,401
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Квартира 2 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
Мечтаете о жизни в идиллической Ниде, где пересекаются красота природы и удобства города? 2 …
$337,357
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Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
На одном из самых высоких поворотов цвета - ПРЕИМЕНАРНЫЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОДАВАЕМЫЕ СТОИТЕЛЬ…
$1,80 млн
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Квартира 4 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 4 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 4
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ МАНДАРТЫ В ТРАНСФЕРЕ В уникальном месте, окруженном л…
$452,815
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Квартира 3 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 3 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
СЕВЕРНАЯ ПРОДАЖА НОРМАЛЬНОГО ИНСТАЛЛЯЦИИ В ТОРГЕ МИРА 3 - ИХ КАБЛЫ НО Ищете уютный дом в одн…
$183,579
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Квартира 1 комната в Неринга, Литва
Квартира 1 комната
Неринга, Литва
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
В глубину! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Прин…
$290,656
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Квартира 4 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 4 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 4
Площадь 89 м²
Этаж 4/4
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ОФИЦИИ ЛИТУАНИИ. Для тех, кто ищет уникальное место для проживания ил…
$486,907
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Квартира 2 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
Нам лучше второй, но 2 карбэри в доме, в древней культуре. Представьте, как каждый день У ва…
$270,869
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Дом в Неринга, Литва
Дом
Неринга, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К ИНДИВИДУАЛЯМ В МОНТЕНЕГРО • Дом подходит для самостоятельной устано…
$560,604
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Квартира 2 комнаты в Неринга, Литва
Квартира 2 комнаты
Неринга, Литва
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Но в голове Нидаса! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$352,278
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Типы недвижимости в Нерингском районе

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Параметры недвижимости в Нерингском районе, Литва

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