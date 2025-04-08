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Жильё в Nemunaicio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Balninkai, Литва
Дом
Balninkai, Литва
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Балнинкай — село в волости Алитусского района, в 4 км к юго-западу от Алове, на трассе 1102 …
$76,155
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Параметры недвижимости в Nemunaicio seniunija, Литва

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