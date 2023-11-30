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Земельные участки в Nemezio seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Talkotiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Talkotiskes, Литва
ЗНАЧИМОСТЬ ЗНАКА С РАЗРЕШЕНИЕМ И ПРОЕКТОМ ТАМОЖНИ! Участок с готовым проектом индивидуальног…
€49,000
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Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Вильнюсский район, Литва
4-я земельные участки под усадьбой возле Немежис, Мурлинос к.. Очень хорошее место на холме.…
€17,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Talkotiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Talkotiskes, Литва
ПОЗЖЕ В ВЫЗОВАХ, ЗАПАСАХ В БЕСИВЯНДАХ СРЕДЫ! Общая площадь участка 1,56 га. Можно разделит…
€490,000
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Capital
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Земельные участки в Talkotiskes, Литва
Земельные участки
Talkotiskes, Литва
€66,000
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Capital
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Земельные участки с подведенным электричеством в Вильнюсский район, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Вильнюсский район, Литва
ПОДАРОК РАЗДЕЛА ЗЕМЛИ В ИЗОБРАЖЕНИИ, СМЕСТОВАЯ СТРАНА СТОРОНА! О МЕСТЕ: - Мурлин, Немезида …
€48,000
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Capital
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