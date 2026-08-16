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Коммерческая недвижимость в Nemencines seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 123 м² в Gaukstonys, Литва
Коммерческое помещение 123 м²
Gaukstonys, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
$45,588
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