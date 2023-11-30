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Коммерческая недвижимость в Nemencines seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с сигнализацией в Meleniai, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Meleniai, Литва
Площадь 123 м²
Этаж 1
ВЫБОР ОДНОГО ВЫСОКОГО 122,65 КВ.М. ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ НЕМЕНЧИЧЕСКОГО СЕНА. ЦВЕТОК К. • Це…
€40,000
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