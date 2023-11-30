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Жильё в Nemencines seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с центральным отоплением в Gaukstonys, Литва
Дом с центральным отоплением
Gaukstonys, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
ПОДЛОББЕДНЫЙ ДОМ Pitchkalaukio g., Нематериальный старый. Вильнюс р. само. Оставайтесь в нов…
€145,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture в Vilkaraistis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с With furniture
Vilkaraistis, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
2-х этажный дом на продажу в Неменчяй, Пилиакалио г. Дом находится вдали от главной улицы и …
€109,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Gaukstonys, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Gaukstonys, Литва
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается дом расположен в прекрасном месте, в окружении природы, напротив реки Нери, котора…
€179,000
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Nemencines seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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