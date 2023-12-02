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Жильё в Nemaksciu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с High ceiling в Pasesuvys, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, с High ceiling
Pasesuvys, Литва
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
ЭРДВУС БЫЛ С ЗЕМЛЕЙ РАЗДЕЛОМ ДЛЯ ВЕРТИННОСТИ И РАМИИ ! Продается 3 к. квартира в Пилате г. …
€63,500
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Nemaksciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Nemaksciai, Литва
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
В НОМЕРЕ, RASE RAJ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ 19 А! RAMI PLACE! ---------------------------------- П…
€32,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Nemaksciu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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