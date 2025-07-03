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Дома с гаражом в Nemaitoniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Zostautai, Литва
Дом
Zostautai, Литва
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Качественный деревянный дом с гостевым домом на продажу в 45 км от Каунаса. Усадьба владеет …
$106,270
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Параметры недвижимости в Nemaitoniu seniunija, Литва

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