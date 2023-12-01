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Дома в Nemaitoniu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с With furniture, с Furnace heating в Sevelionys, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating
Sevelionys, Литва
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
В РАМКАХ, ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ РАМОК, СОДЫ. ИКИ КАЛЬВЕ ГОРОД ВСЕГО 5 КМ. -------------------------…
€52,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Nemaitoniu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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