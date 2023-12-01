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Дома в Наусодское староство, Литва

1 объект найдено
Дом в Viestovenai, Литва
Дом
Viestovenai, Литва
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
SODY OF BUVUSE С ДОМАШНИМИ ПАМАТАМИ И 2,06 га ЗЕМЛИ СТРАНА ПЛАТЕЛ ECJER, УОГИЧЕСКИЕ НЕКОТО…
€23,800
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Наусодское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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