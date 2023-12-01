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Коммерческая недвижимость в Наусодское староство, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Varkaliai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Varkaliai, Литва
Площадь 10 000 м²
Этаж 1
Фермы с административным зданием, бойня свиней и carervis продаются. Собственность включает …
€600,000
в месяц
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