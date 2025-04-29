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Жильё в Naujosios Utos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Skuige, Литва
Дом
Skuige, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
For sale a house with a spacious plot and outbuildings for Skuigė K. The perfect option for …
$97,863
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Параметры недвижимости в Naujosios Utos seniunija, Литва

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