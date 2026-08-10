Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Naujosios Akmenes miesto seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Naujosios Akmenes miesto seniunija, Литва

;
1 объект найдено
Коммерческое помещение 493 м² в Науйойи-Акмяне, Литва
Коммерческое помещение 493 м²
Науйойи-Акмяне, Литва
Площадь 493 м²
Этаж 1
Продажа 493.15 КВ.М. ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ К ЦЕЛЕ 0,1028 ГА АГРИКУЛЬТУРНЫХ Б…
$135,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти