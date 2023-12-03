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Коммерческая недвижимость в Naujosios Akmenes kaimiskoji seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с сигнализацией в Aukstieji, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Aukstieji, Литва
Площадь 2 027 м²
Этаж 1
========= Я помогу вам найти наиболее подходящее коммерческое решение NT, принимая во вним…
€90,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
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