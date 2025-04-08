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Дома с гаражом в Naujasis Daugeliskis eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Siulenai, Литва
Дом
Siulenai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается жилой дом с хозяйственными постройками в красивом месте. Большой участок 28 соток,…
$34,155
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Параметры недвижимости в Naujasis Daugeliskis eldership, Литва

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