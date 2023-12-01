Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Naujasis Daugėliškis eldership

Жильё в Naujasis Daugeliskis eldership, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom в Degutiske I, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с Stillroom
Degutiske I, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
€24,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Baikeliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Baikeliai, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
€50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой в Bausiske, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Bausiske, Литва
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА ДОМА 47,87 АРС С СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕНОКОМ НЕСКОЛЬКО НЕКОТОРЫХ, НЕЗНАЧЕННЫХ РАЙ. ЗА 300 Г…
€18,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Naujasis Daugeliskis eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти