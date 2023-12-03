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Жильё в Naujamiescio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating в Науяместис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с Furnace heating
Науяместис, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Живой дом J. BASANAVIOR В GATVIEW, NEW, ПУТЬ КАНЕВЬЮ. НАИМЕНОВАНИЕ 3 КОМНАТЫ, ВИРТ ERDVI, ВС…
€41,900
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Naujamiescio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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