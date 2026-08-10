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Жилье в Naujamiescio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Naujamiestis, Литва
Дом
Naujamiestis, Литва
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Посылаю Live Azard V. KUDIKOS IN GATV, NEW, LAST RAJ. Намас, два корма, весь набор. У нас ес…
$171,998
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Capital
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Параметры недвижимости в Naujamiescio seniunija, Литва

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