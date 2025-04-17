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Дома в Musninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Kaimynai, Литва
Дом
Kaimynai, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Просторная усадьба с жилым домом, сауной, банкетным залом, котельной и другими фермерскими з…
$395,823
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Параметры недвижимости в Musninku seniunija, Литва

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