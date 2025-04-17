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Коммерческая недвижимость в Musninku seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 236 м² в Musninkeliai, Литва
Коммерческое помещение 1 236 м²
Musninkeliai, Литва
Площадь 1 236 м²
Этаж 1
Širvintų r. sav., Motiejūnų kalba production-storage farm. Общая площадь этажа - 1236 кв. м.…
$170,258
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