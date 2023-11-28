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Литва
Земельные участки
Молетский район
Земельные участки в Молетский район, Литва
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26 объектов найдено
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Земельные участки
Klabiniai, Литва
€30,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Gulbine, Литва
€45,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067622040
darius.daugela@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Rudiliai, Литва
€35,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Varlyne, Литва
€35,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069986608
vismantas.stoskus@capital.lt
Земельные участки
Karklyne, Литва
Shlevastų ka., Alionian sen., Shirvint r. sav. продал сельскохозяйственный участок 305 утра.…
€13,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Paskonys, Литва
Продается между двумя озерами участок земли 6,2 га в слое. Мольтас р. себя. Участок граничит…
€65,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069995247
gintautas.tamkevicius@capitalrealty.com
Земельные участки
Skudutiskis, Литва
Продаются участки в Молетас р., Пойма старая, Kaniūkai. РАЗДЕЛ 1 : - Площадь участка – 177 …
€10,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки
Gailiunai, Литва
В ЛЕСОПЕРЕДАЧЕ, 13.99 ARS SKLYP - ЗАГОРОДНЫЙ ОБУОЛЬС ПРОДАЖА, В ПРОДАЖЕ. ____ ОБЩАЯ ИНФОРМА…
€30,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068451978
paulius.banevicius@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gulbine, Литва
Клиринг мстл.Молетай р., жилой участок земли 78-го века продается недалеко от озера Кимент. …
€14,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061140701
vlasta.maslinskiene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Gailiunai, Литва
Земельный участок на продажу в деревне Гейлиес. Площадь 3,5401 га.; ПРЕИМУЩЕСТВО: - Ускорить…
€16,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067175211
jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Gulbine, Литва
НЕ-В МОЛЕ ГОРОД, ЛАБАНОР РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ЛАБАНОР В ЛАБАНОР ПОДЛЕЖАЩИЙ 9,53 ГА СУММАРНЫЙ С…
€149,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064017070
arturas.dautartas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Laumikoniai, Литва
Сельскохозяйственный участок площадью 9,10 га, из которого продается 75100 га лесных угодий …
€80,000
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Capital
Языки общения: English
+37062458888
andzej.packovski@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Miskiniai, Литва
€3,500
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37066297628
sandra.bauziene@capital.lt
Земельные участки с подведенным электричеством
Gulbine, Литва
До 5d. октября для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь по электронн…
€250,000
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Capital
Языки общения: English
+37066522109
povilas.gintautas@capitalrealty.com
Земельные участки
Gulbine, Литва
0,6 500 га сельскохозяйственный участок для продажи в Cizurous, Дубинг старый, Молит р.сав.,…
€5,200
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Capital
Языки общения: English
+37065444445
marija.damaseviciute@capital.lt
Земельные участки
Gulbine, Литва
80 сельскохозяйственный участок на продажу Дубинги к, Молыт р.сав. красивое место рядом с оз…
€12,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37065444445
marija.damaseviciute@capital.lt
Земельные участки
Gulbine, Литва
Незначительный к. Участок площадью 5,3 га продается в районе Мольт, рядом с шоссе Молетас. У…
€20,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Ziediskele, Литва
177,73 акра коммерческого участка назначения для продажи в лилиях. Мольтас р. себя. ПРЕИМУЩ…
€39,900
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37069907595
gina.mackeviciene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Pakrovai, Литва
Продается два участка в деревне Лог, Молитский район. Участки окружены лесом, продаются толь…
€23,000
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Capital
Языки общения: English
+37067175211
jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Земельные участки с подведенным электричеством
Skorenikai, Литва
€28,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064017070
arturas.dautartas@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с Geodesic measurements
Azuraisciai, Литва
€24,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064921068
marius.samuolis@capitalrealty.com
Земельные участки
Skudutiskis, Литва
МОЛ Р. SAV., JONIC MSTL. ЗАДАЧИ НА МОДЕЖИ ИЛИ ЖИВУЮ ДОМА ПРЕИМУЩЕСТВО: • Атоки, тихое место;…
€15,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Karklyne, Литва
МОЛ Р. SAV., FUNDS K. СОДИИ 110-го СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, АНТ…
€65,000
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Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Didziokai, Литва
MOLE R. WEEK, REDUCED K. SODIES OF THE AGRICULTURAL PUBLISHED 241.38 a, ANT ECHROOM CRANTS A…
€69,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
868678264
lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Земельные участки
Medeikiai, Литва
Продается сельскохозяйственная недвижимость со старыми фундаментами в регионе Молтай возле П…
€29,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068555052
vilma.uskeviciene@capital.lt
Земельные участки
Gulbine, Литва
ПОДАРОК 6 РЕЗЮМЕ ЗЕМЛИ В СЫРЕ СЕРНЕРОВ, МОЛУНИЧНЫЙ Р. SAV. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Адрес: Jumpa…
€18,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37068691116
viktoria.chaika@capitalrealty.com
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