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Квартиры в Молетский район, Литва

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Furnace heating в Jursiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Furnace heating
Jursiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€28,000
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Capital
Языки общения: English
+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Gailiunai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Gailiunai, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
ERDVUS 3 КОМНАТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОФИНЕ, UPEL GATV. Квартира удобно и в тихом месте, идеаль…
€75,000
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Capital
Языки общения: English
+37064708567 edita.orsevskyte@capital.lt
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Karuzalaukis, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Karuzalaukis, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
ИНДИЦИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА Реновированном сайте…
€129,900
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Capital
Языки общения: English
+37062942042 gytis.sriubas@capital.lt
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Giedraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Giedraiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
2 камби. BUTAS GIEDRAIN Mstl., Молитский район. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квартира не угловатая, тепла…
€35,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Молетский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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