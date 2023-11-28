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Жильё в Молетский район, Литва

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дома
12
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Furnace heating в Jursiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Furnace heating
Jursiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
€28,000
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Capital
Языки общения: English
+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением в Gulbine, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с центральным отоплением
Gulbine, Литва
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
€290,000
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Capital
Языки общения: English
+37061515576 vaiva.repsiene@capitalrealty.com
Дом с With furniture, с Furnace heating, с With bathhouse в Marozauka, Литва
Дом с With furniture, с Furnace heating, с With bathhouse
Marozauka, Литва
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
В ЕСТЕСТВЕННОЙ АПСУПТИИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОДИЯ С БОЛЬШОЙ 5,58 ГА ДУПЛИН R. САВ., КРЕАТИВ К. Ти…
€55,000
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Capital
Языки общения: English
868678264 lilija.balaisiene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Laumikoniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Laumikoniai, Литва
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается усадьба в Дубае, жилой дом площадью 97,94 кв.м с фермерскими зданиями и участком п…
€50,000
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Capital
Языки общения: English
+37062458888 andzej.packovski@capital.lt
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating в Mazeikiai, Литва
Дом с балконом, с With furniture, с Furnace heating
Mazeikiai, Литва
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
€72,000
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Capital
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+37062403456 artur.savickij@capitalrealty.com
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Gailiunai, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Gailiunai, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
ERDVUS 3 КОМНАТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ В ПРОФИНЕ, UPEL GATV. Квартира удобно и в тихом месте, идеаль…
€75,000
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Capital
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+37064708567 edita.orsevskyte@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Antapusne, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Antapusne, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается, недостроенный, индивидуальный жилой дом. ЭТО МЕСТО ДЛЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЖИЗНИ С ХОРОШИМ …
€65,000
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Capital
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+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Karuzalaukis, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Karuzalaukis, Литва
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
ИНДИЦИРОВАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ НА Реновированном сайте…
€129,900
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Capital
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+37062942042 gytis.sriubas@capital.lt
Дом с газовым отоплением в Smailiai, Литва
Дом с газовым отоплением
Smailiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем проект дома. Дом современный, удобный, оптимальная зона, удобная прачечная с п…
€95,000
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Capital
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+37061140701 vlasta.maslinskiene@capital.lt
Дом с гаражом в Giedraiciai, Литва
Дом с гаражом
Giedraiciai, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ЖИВОЙ ДОМ ( ТЕЛО ) С ОТДЕЛЬНЫМ ЦЕЛЕВОМ ДОМОМ В ПОЛНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОМ РАСТЕНИИ ГАЛУОНА, МОЛИ…
€319,000
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Capital
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+37062942042 gytis.sriubas@capital.lt
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Gulbine, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Gulbine, Литва
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
€97,000
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Capital
Языки общения: English
+37068164881 paulius.jarusevicius@capital.lt
Дом с гаражом, с Furnace heating в Meilele, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Meilele, Литва
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
ПРОДАВАЯ ДОМ ДВУХ БОЛЬШОВ В СЛАДЕ, АЛАНТИ, ГОРОД Верпето г. 2. Чуть более километра от центр…
€63,000
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Capital
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+37061014100 daiva.laiviene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Uztilciai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Uztilciai, Литва
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
реконструированный сруб площадью 108 кв.м. м. Продается сруб возле Интюрка, между Спидом и Г…
€55,000
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Capital
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+37064921068 marius.samuolis@capitalrealty.com
Дом с Domestic equipment, с газовым отоплением, с Stillroom в Gojus, Литва
Дом с Domestic equipment, с газовым отоплением, с Stillroom
Gojus, Литва
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
ОСМОТРЕНЫ СОДЫБА АНТ КИРНЕЙЛ ЭКЬЕР КРАНТО, МОЛУНИК РАДЖОН, ПУБЛИЧНАЯ АПСУПТИЯ. Окруженный чу…
€590,000
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Capital
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+37069817109 vilma.meiduviene@capitalrealty.com
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Giedraiciai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Giedraiciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
2 камби. BUTAS GIEDRAIN Mstl., Молитский район. ПРЕИМУЩЕСТВО: - Квартира не угловатая, тепла…
€35,000
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Capital
Языки общения: English
+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Klabiniai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Klabiniai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Усадьба на продажу в Молетайском районе. В деревне Клабинес, возле плотины старой мельницы. …
€11,000
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Capital
Языки общения: English
+37067175211 jurgita.urbaniene@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Молетский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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