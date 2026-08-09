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Жилье в Молетском районе, Литва

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Молетай
4
17 объектов найдено
Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Полностью перестроенная усадьба площадью 101 кв.м. с цветочным веком на побережье 1,14 га. …
$277,982
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Квартира 1 комната в Papiskiai, Литва
Квартира 1 комната
Papiskiai, Литва
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 6/1
Роскошная студия в Seven Palm Jumeirah — эксклюзивная жизнь в самом сердце Дубая Добро пожал…
$470,655
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Дом в Spieciunai, Литва
Дом
Spieciunai, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продайте свой дом с небольшим количеством 4,48 га сельскохозяйственной продукции в новостях!…
$68,868
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Antaksciai, Литва
Дом
Antaksciai, Литва
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Весь Р. Алантос Сен. Вторая К. Продажа ЕРДВИ, АВТАТИВНЫЙ, И МАКСИМУЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РУРАЛ…
$253,887
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Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Просторный жилой дом площадью 310,83 кв. м с 46,68 земельным участком и сельскохозяйственным…
$114,304
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Квартира 2 комнаты в Giriniai, Литва
Квартира 2 комнаты
Giriniai, Литва
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 2/2
Продажа 2 Кастл 37 кв.м. была ИСТОЧНИКОМ МОЛЕТТОВ, СЕМЬЯ К., МИКСИЧЕСКИЙ Г! - Квартира влад…
$77,622
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Квартира 1 комната в Papiskiai, Литва
Квартира 1 комната
Papiskiai, Литва
Число комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 22/1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Эти апартаменты - первые в Дубае брендированн…
$428,590
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Дом в Ancenai, Литва
Дом
Ancenai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продажа качественного жилого помещения на карриаже Эфера, Бутитатик К., Молетас Р. Он с под…
$637,348
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Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 3 996 м²
Количество этажей 3
На берегу озера Ambraziškės pallivarkas рядом с ним расположено водоочистное оборудование. П…
$346,632
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Дом в Vilkiskes, Литва
Дом
Vilkiskes, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Современные эстетики и комфорт на основе микстур! Первый дом уже достроен на 100% - быть пе…
$333,251
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Дом в Giriniai, Литва
Дом
Giriniai, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Новая постройка усадьбы с большим участком 0,53 га земли в окружении природы, Molėtai r. sav…
$149,101
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Квартира 2 комнаты в Papiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Papiskiai, Литва
Число комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Этот проект состоит из шести жилых башен, расп…
$1,13 млн
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Дом в Vidugiris, Литва
Дом
Vidugiris, Литва
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продано в Желтом с 2,31 гектара в Среднем Рейле Эстер! ____________ Большой, аккуратный, про…
$40,800
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Дом в Vilkiskes, Литва
Дом
Vilkiskes, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Современная эстетика и комфорт на лесной моллюске - смехотворная пресса! Предлагаем купить …
$256,794
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Квартира 1 комната в Papiskiai, Литва
Квартира 1 комната
Papiskiai, Литва
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЖА БЕЗ КОМИССИИ, НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГ Апартаменты в зеленом квартале напротив Бурдж…
$691,275
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Дом в Dubingiai, Литва
Дом
Dubingiai, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Отправлено Части NAM с максимальным пространством 45 ARM NATURAL и ROLLING на базе, газе, ст…
$104,221
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Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Строим два фуражка, качественное строительство и инсталляцию, не связанные с настоящим домом…
$322,130
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