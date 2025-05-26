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Дома с бассейном в Молетай, Литва

1 объект найдено
Дом в Молетай, Литва
Дом
Молетай, Литва
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Просторный жилой дом площадью 310,83 кв. м с 46,68 земельным участком и сельскохозяйственным…
$110,854
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