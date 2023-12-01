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Дома в Miroslavo seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating в Kaukai I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с интернетом, с Furnace heating
Kaukai I, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
€30,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Kurnenai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Kurnenai, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ ANT LIGHT ECJER CRANTO Это место для вас, если вы мечтаете реализовать и…
€169,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Miroslavo seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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