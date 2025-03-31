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Земельные участки в Mieziskiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Участок земли в Nainiskiai, Литва
Участок земли
Nainiskiai, Литва
9,48 га сельскохозяйственной посылки для продажи в деревне Найнишкиу, Miežiškių k.v., Паневе…
$40,909
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Участок земли в Kulbiai, Литва
Участок земли
Kulbiai, Литва
5.0134 HA сельскохозяйственных земель в деревне Кулбиай, район Паневезис. В центр города Па…
$37,759
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